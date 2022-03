Hunedoara: Un bărbat a murit după ce a fost acoperit cu cenușă Un barbat a murit in timp ce efectua o operațiune la Uzina Electrica Paroșeni. Victima a fost acoperita cu cenușa și nu a mai putut fi salvata de medici. Potrivit ISU Hunedoara, accidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri. Un barbat in varsta de 35 de ani a suferit arsuri grave, fiind acoperit cu cenușa in timp ce verifica o gura de vizitare. La fața locului au intervenit echipaje de la SMURD Vulcan, SAJ și IPJ. Manevrele de resuscitare efectuate de echipajele medicale nu au avut rezultat. Muncitorul a fost declarat decedat. O ancheta va stabili imprejurarile in care s-a produs accidentul.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

