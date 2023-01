Stiri pe aceeasi tema

- Cum și-a luat Neymar ramas bun de la legenda Braziliei, Pele, care a murit la 82 de ani. Caștigatorul a trei Cupe Mondiale suferea de cancer de colon și era internat de mai mult timp in spital. Atacantul lui PSG a avut o reacție emoționanta pe contul sau de Instagram. I-a mulțumit legendei Selecao pentru…

- Ianis Hagi, mesaj urias pentru fani dupa ce si-a prelungit contractul cu Rangers. Internationalul roman si-a prelungit contractul cu Rangers pana in 2026, desi in acest an a fost accidentat. Ianis Hagi a suferit o accidentare groaznica la ligamentele genunchiului drept in luna ianuarie. De atunci a…

- Karim Benzema s-a retras de la naționala Frantei, chiar in ziua in care a implinit 35 de ani. Caștigatorul Balonului de Aur și-a anunțat decizia pe rețelele de socializare. Karim Benzema s-a retras de la naționala Frantei! Ce l-a suparat pe caștigatorul Balonului de Aur Inainte de startul Cupei Mondiale…

- Walter Zenga a reactionat imediat, la aflarea vestii ca Sinisa Mihajlovic a murit. Tehnicianul italian a transmis un mesaj emotionant, dupa moartea tragica a sarbului. Sinisa Mihajlovic a decedat la 53 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu leucemia. Fostul mare fotbalist, care a scris istorie in Serie…

- Fernando Santos a fost dat afara de la naționala Portugaliei! Federația Portugheza de Fotbal a facut anunțul printr-un comunicat oficial. Tehnicianul, in varsta de 68 de ani, se afla la „carma” naționalei lusitane inca din toamna lui 2014. Fernando Santos, dat afara de la naționala Portugaliei Federația…

- Pele a transmis primul mesaj din spital dupa ce a ajuns in stare critica și corpul sau nu a mai raspuns la tratamentul care ii era administrat pentru cancer la colon. Pele este internat la spitalul Albert Einstein, din Sao Paulo. Potrivit Folha de Sao Paulo, citata de Daily Mail, boala lui Pele nu mai…

- Zinedine Zidane va fi noul selecționer al Franței. „Zizou” ii va locul lui Didier Deschamps dupa incheierea Campionatului Mondial din Qatar. Daca cineva are de gand sa urmareasca indeaproape parcursul Frantei la Cupa Mondiala, acela este Zinedine Zidane. Conform mundodeportivo.com, exista deja un acord…

- Jucatorul dat afara de Gigi Becali de la FCSB, dupa un conflict cu Florin Tanase, și-a anunțat retragerea la numai 29 de ani. Este vorba despre Sulley Muniru, mijlocașul ghanez care a evoluat pentru formația roș-albastra in perioada 2015-2017. Fotbalistul trecut și pe la CFR Cluj era liber de contract…