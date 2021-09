Hublou: Tentații culturale Va amintiți de lotogafii din „Odiseea”? Eu da, și intotdeauna m-am ferit de oamenii fara memorie. De cei care uita de unde se trag, ce-au trait, cine le-a marcat devenirea, destinul. Pentru ca memoria este cea mai importanta zona a constiintei de sine, si ea ne guverneaza in taina, ne hotaraste drumul in viata, ne […] Articolul Hublou: Tentații culturale apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

- In ziua aceea fatidica, eram la Piatra Neamț, la Festivalul de Teatru, ma intorsesem tarziu, in noapte, la hotel, dupa un spectacol, cand primesc un mesaj de la Elisabeta Pop, de la Oradea, Vetuța, cum o cunosc toți oamenii de teatru, care imi scria ca este total ravașita de cand a aflat ca Pino a […]…

- Nu mi-a fost niciodata teama de singuratate, ba chiar ma simt foarte bine ținandu-mi companie, pentru ca eu știu exact ce-mi place. Și cand spun asta, ma gandesc la un dicton francez care suna așa: mai bine singur (a) decat intr-o proasta companie. Am atatea lucruri pe care le pot face, sa citesc, sa…

- Cum totul este luat in ușor, „a la legere“, pe meleagurile noastre, aproape nimic nu-ți mai starnește mirarea. Nimic nu are consistența, seriozitate, consecințe, și nu dureaza, topindu-se in neant. Se știe, minunile țin doar trei zile, scandalurile, numeroase, izbucnind din te miri ce, se ofilesc imediat…

- NYX Professional Makeup este un cadou pentru oricine cauta produse cosmetice de inalta calitate, demne de trusa unui make-up artist, dar care nu sunt gata sa investeasca o avere. Formulele care garanteaza rezultatele așteptate și o gama de prețuri accesibile sunt echilibrul pentru care Tony Ko, fondatoarea…

- Romania sarbatorește sosirea cu coada intre picioare a contingetului dislocat in Afganistan. Un razboi care a durat ani de zile, care ne-a costat miliarde de euro și vieți omenești și in care nu ar fi trebuit sa fim pentru ca pur și simplu nu era razboiul nostru. Am explicat de nenumarate ori faptul…

- In perioada 7-17 august 2021, Chromatique Photo Studio & Art Gallery, in parteneriat cu secția „Dumitru și Alice Rosetti” a Muzeului Național „George Enescu”, organizeaza Tabara Internaționala de Creație „Rezidența Tescani”. Inițiata de artistul Ovidiu Ungureanu, ediția 2021 a rezidenței, curatoriata…

- La Serviciul Comisariatul Județean Bacau al Garzii Naționale de Mediu, in data de 01.07.2021 a fost inregistrata o petiție prin care se sesizeaza faptul ca, pe raza localitații Filipești comuna Bogdanești județul Bacau, de pe platforma unui agent economic se deverseaza ape uzate in albia raului Oituz.…

- Purtam in noi virtualitati refulate, cum ar fi visul de a deveni ceva anume, de a urma o anumita cariera, de a ajunge celebru, de a trai experiente speciale, in fine, proiectiile pe care le faceam intr-o anumita perioada a vietii noastre, in adolescenta, cel mai adesea, pot fi reactivate, relansate,…