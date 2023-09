Huawei Mate 60 Pro+ lansat oficial, cu suport pentru apelare prin satelit Dupa ce a lansat telefoanele Huawei Mate 60 si Mate 60 Pro la final de luna august, acum Huawei pluseaza cu un terminal si mai bine dotat. Arma sa secreta? Conexiunea la satelit, dar una cu functii noi. Mate 60 Pro+ e bazat pe Huawei Mate 60 Pro, dar cu unele functii upgradate. Huawei ramane suspect de tacuta in continuare cu privire la chipseturile de pe Mate-urile noi. Teoretic ar fi Kirin-uri 9000 de 7 nm produse in China, cu nuclee noi, care nu incalca restrictiile americanilor. In cazul de fata, cipul vine cu 16 GB RAM, acolo unde Pro-ul aducea doar 12 GB. Are si 512 GB stocare sau 1 TB,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

