- Hyundai a dezvoltat în California un concept de mașina robotica ce are și roți, dar și patru picioare, astfel ca pe unde nu se poate conduce, ea poate urca folosindu-se de picioare. Este al doilea astfel de concept, dupa ce acum doi ani la CES Hyundai prezenta un concept numit Elevate în…

- Fondatorul Tesla și Space X, Elon Musk, le recomanda oamenilor sa foloseasca Signal, o aplicație pentru mesaje asemanatoare cu WhatsApp și Telegram, fiindca folosește incriptare extrema pentru a proteja datele și discuțiile utilizatorilor. Printr-un tweet simplu și scurt, cel mai bogat om din lume ne…

- Alex Ohanian și Ion Țiriac au oferit subiect pentru presa internaționala în ultima perioada, cei doi contrându-se pe marginea retragerii Serenei Williams din circuitul WTA. Soțul sportivei americane a mai avut o postare la adresa omului de afaceri român: "A trebuit sa dau Google…

- Anna Lesko este o gospodina desarvarșita, frumoasa și extrem de priceputa in bucatarie. Dovada stau zecile de rețele culinare pe care le-a pregatit in acest an și pe care le-a prezentat pe contul ei de Instagram. Și cum in perioada sarbatorilor, rețeta de cozonaci este nelipsita din cautarile Google,…

- Gigantii din domeniul tehnologiei, care controleaza accesul si datele la propriile platforme, ar putea fi amendati cu pina la 10% din cifra lor anuala de afaceri, pentru incalcarea reglementarilor menite sa le reduca din putere, anunța Reuters. Reglementarile propuse, care ar urma sa fie anuntate marti…

- Autoritatea pentru Protectia Datelor din Franta (CNIL) a aplicat cea mai mare amenda a sa, in valoare de 100 de milioane de euro (121 milioane de dolari), gigantului american Google, pentru incalcarea reglementarilor privind cookie-urile, transmite Reuters.

- O agentie federala din SUA a dat miercuri un termen de doua saptamâni gigantului digital Google pentru a raspunde la acuzatiile ca îsi supravegheaza si interogheaza angajatii militanti, relateaza AFP și The Verge, potrivit Agerpres. National Labor Relations Board (NLRB), agentie…