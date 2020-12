Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre PNL și USR-PLUS sunt mai dure decat s-ar fi așteptat mulți, asta pentru ca cele doua formațiuni vizeaza aceleași funcții și deocamdata nimeni nu pare dispus sa cedeze. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi la alegerile din 6 decembrie Astfel,…

- Inca de cand l-am purtat prima data, mi-am dat seama ca Fitbit Sense e un altfel de smartwatch, mai mult decat un gadget care arata cool și pe care poți primi notificarile de pe telefon. Chiar daca dispune de mai toate funcțiile pe care le poți cauta la un astfel de accesoriu, Fitbit Sense se face remarcat…

- In ritmul rapid in care ne desfașuram activitațile de zi cu zi, este important sa nu uitam sa acordam atenție starii noastre de sanatate. Saturația de oxigen din sange (SpO2) este un indicator important al unei bune funcționari a organismului. Cum putem monitoriza valoarea acesteia simplu și rapid?…

- Huawei Consumer Business Group Romania dezvaluie date importante despre funcția unica de monitorizare a saturației oxigenului din sange (SpO2), disponibila pe cele mai recente modele din categoria wearables: HUAWEI WATCH GT 2e, HUAWEI WATCH GT 2 Pro și HUAWEI WATCH FIT. Aceasta tehnologie vine in sprijinul…

- Volkswagen a anunțat introducerea unei funcții de parcare autonoma pentru Touareg, prin care proprietarii vor putea sa transmita mașinii instrucțiuni cu privire la locul in care sa se opreasca. Noua funcție are la baza sistemul deja existent de parcare semi-autonoma Park Assist, in cadrul caruia șoferul…

- "Oamenii, in general, atunci cand nu reusesc sa obtina rezultatele pe care si le-au stabilit, cauta justificari si scuze. Eu sunt liberal, iar pentru mine onoarea si cuvantul dat sunt mai importante decat o functie. In consecinta, mi-am dat demisia din functia de presedinte al Partidului National…

- Informatiile vor proveni de la Johns Hopkins, New York Times si Wikipedia si vor fi afisate pe o harta in culori, cu o medie pe sapte zile a noilor cazuri la 100.000 de locuitori, intr-o anumita zona. Harta va fi disponibila in 220 de tari si teritorii. Asta inseamna ca utilizatorii pot folosi Google…

