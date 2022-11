Huawei a prezentat smartphone-ul pliabil Pocket S Huawei a anuntat al doilea smartphone pliabil al companiei, numit Pocket S. Acesta pastreaza, in mare, designul lui P50 Pocket, cu tot cu ecranul extern circular. Pocket S are un ecran principal de 6,9 inch, cu 2790 x 1188 pixeli rezolutie si 120Hz rata de improspatare. Ecranul extern are 1,04 inch si poate fi folosit ca un viewfinder pentru camera foto si pentru notificari, printre altele. Sistemul foto are acum doar doua camere – o camera principala de 40MP si o camera ultra-wide de 13MP. Fata de modelul de anul trecut a fost sacrificata a treia camera de 32MP. Un alt compromis este folosirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

