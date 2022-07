Stiri pe aceeasi tema

- Hristu Chiacu (35 de ani) a povestit culisele imprumutului la Khazar Lankaran in 2011, in perioada in care echipa azera era pregatita de Mircea Rednic (60). Potrivit acestuia, „Puriul” nu i-ar fi dat deloc pace pentru ca nu a „imparțit” bonusul primit la semnatura cu el și ceilalți impresari implicați…

- Hristu Chiacu (35 de ani), ex-fotbalist la Dinamo, a confirmat zvonurile aparute in urma cu mai bine de un deceniu, anume ca fostul finanțator al clubului, Cristi Borcea, o curtase pe iubita sa de la acea vreme.

- Hristu Chiacu (35 de ani), ex-fotbalist la Dinamo, a confirmat zvonurile aparute in urma cu mai bine de un deceniu, anume ca fostul finanțator al clubului, Cristi Borcea, o curtase pe iubita sa de la acea vreme. In 2008, cand aparținea de Dinamo dar evolua la CS Otopeni sub forma de imprumut, Chiacu…

- Laura Cosoi este o femeie implinita și fericita. Pe data de 23 iunie actrița a aduc pe lume cea de-a fetița. Acum, ea și cu soțul ei sunt fericii parinți a trei fete minunate care le seamana in totalitate. Viața de mama nu este intotdeauna ușoara, dar atunci cand iți vezi copiii fericiți, nimic nu mai…

- Veste mare in fotbalul romanesc. Florinel Coman a devenit tatic pentru prima data. Iubita lui, Ioana Timofeciuc, a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa pe data de 6 iulie 2022. Cei doi sunt in culmea fericirii și au impartașit vestea cu fanii de pe rețelele de socializare. Ce spune proaspata mamica…

- Jorge, in varsta de 40 de ani și Ramona, soția lui, sunt casatoriți din 2013 și au impreuna un baiețel. Artistul a recunoscut ca a avut momente grele in viața, insa atunci cand și-a intalnit actuala soție, viața lui s-a schimbat total. Artistul a mai fost casatorit cu Alina Laufer. „Poate ca nu vezi…

- Adi Vasile este un barbat atipic pentru femeile din viața lui. Paparazzii SpyNews.ro au imaginile care demonstreaza ca antrenorul de handbal este mai generos cu fosta decat cu actuala iubita. Aflat la o intalnire cu partenera lui actuala, fostul sportiv a surprins cu lipsa gesturilor de cavaler.

- Patrick Petre (24 de ani), fiul fostului capitan de la Dinamo, Florentin Petre (46 de ani), traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Adina Balașoiu, o fata care in urma cu 11 ani a caștigat cea mai grea batalie a vieții. Acum se pregatește sa devina mama pentru prima data. ...