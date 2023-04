Hristos a Înviat! ÎPS Ciprian, cuvântare: Învierea lui Hristos – plenitudinea bucuriei Preacuvioși și preacucernici parinți, Iubiți credincioși și credincioase, Hristos a inviat! In fiecare an, la praznicul Invierii Domnului, slujitorii sfintelor altare din bisericile ortodoxe traiesc bucuria comuniunii de credința și iubire in Hristos cu miile de credincioși veniți de aproape sau de departe pentru a participa la slujba speciala de Inviere, savarșita in fața lacașurilor de cult, cand ni se ofera binecuvantatul prilej de a canta impreuna, la unison, troparul acestui praznic: „Hristos a inviat din morți, cu moartea pe moarte calcand, și celor din mormanturi viața daruindu-le”; de… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

- Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet Liniște și Pace și Fericirea de a petrece aceste clipe magice cu cei dragi. Locuitorilor comunei Crișeni, angajaților noștri, dar și colaboratorilor le doresc sa aiba parte de sarbatori fericite.Hristos a Inviat!Vasile Calin MORAR, Primarul comunei…

- Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca belșug, liniște sufleteasca, sanatate și bucurii. Sarbatori fericite le doresc tuturor locuitorilor comunei Maeriște, angajaților primariei și colaboratorilor noștri.Hristos a Inviat !Vasile LAZAR, Primarul comunei Maeriște Acest articol Vasile LAZAR, Primarul…

- Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet Liniște și Pace și Fericirea de a petrece aceste clipe magice cu cei dragi. Locuitorilor comunei Romanași, angajaților noștri, dar și colaboratorilor le doresc sa aiba parte de sarbatori fericite.Hristos a Inviat!Ioan BUDA, Primarul comunei Romanași…

- Sper ca acest Paste sa-ti intareasca increderea si speranta! Hristos a inviat!Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet liniste, pace si fericirea de a petrece aceste clipe magice alaturi de cei dragi. Hristos a inviat!Bucuria vine din lucruri marunte. Linistea vine din suflet. Lumina vine…

- Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Teofan, afirma in Pastorala la sarbatoarea Invierii Domnului, ca in noaptea plina de lumina a Sfintelor Pasti, suntem adunati in jurul bisericilor pentru a cunoaste, ‘a trai si a marturisi adevarul ca Hristos a inviat din morti, ca a biruit moartea si ne-a deschis…

- Hristos a Inviat! Este o zi speciala pentru noi, creștinii ortodocși, a carei traire va indemn sa o pastrați in suflet pentru tot restul vieții! Dați la o parte grijile care va apasa, fricile de orice fel și lasați bucuria sa va patrunda in inimi! Astfel, vom fi cu toții mai buni, iar lumina ce …

- Lumina din lumina, sa ducem mai departe și sa dam marturie: Hristos a Inviat! Rasuna bisericile, vibreaza sufletele, caci Iisus a inviat și nu mai moare, intarindu-ne credința in propria mantuire. Dragi albaiulieni, sa avem sarbatori binecuvantate, iar harurile primite in Noaptea cea Sfanta a Invierii…

- PAȘTE 2023. PASTORALA IPS Irineu, arhiepiscop ortodox de Alba Iulia: Bucuria egoista nu are viața lunga PASTORALA IPS Irineu, arhiepiscop de Alba Iulia, cu prilejul Invierii Domnului: Cinstitului nostru cler, cinului monahal si binecredinciosilor, crestini din Eparhia noastra, har si pace de la Dumnezeu,…