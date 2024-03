Ce lucrări edilitare se execută în prezent în comuna Viișoara? In comuna Viișoara pe langa lucrarile de baza, respectiv lucrarile agricole la inceput de campanie agricola de primavara și administrația publica locala este angajata pe mai multe planuri, in realizarea obiectivelor propuse. Astfel in prezent implementam mai multe proiecte cu finanțari europene, naționale și locale dupa cum urmeaza: Finanțari europene: PNRR- construire pista de bicicliști Urca -DJ 150 PNRR- digitalizare școala și dotari școala GAL Poarta Apusenilor – dotari comuna cu remorca tehnologica și mașina de tuns iarba AFM – construire in comuna Viișoara 4 stații de incarcare mașini electrice… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

