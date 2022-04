Stiri pe aceeasi tema

- Lumina Sfanta de la Ierusalim, adusa sambata seara in tara de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, va ajunge si in Ucraina, Republica Moldova si Cehia, a afirmat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel. „Pandemia nu a putut intrerupe…

- Lumina Sfanta adusa de la Ierusalim, sambata, va fi trimisa pentru prima data si comunitatilor din Ucraina si Republica Moldova. Preasfintitul Parinte Damaschin Dorneanul va fi prezent, sambata, de la ora 20.00, pe aeroportul din Suceava, impreuna cu delegatia Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, primind,…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a subliniat joi seara, la TVR, ca Romania nu detine echipamentele pe care Ucraina le-a cerut statelor NATO. „Ei inca sunt pe o dotare sovietica mai veche, noi am inceput deja schimbarea in cea mai mare parte a armamentului nostru – avem putin armament care…

- Platforma de e-fulfillment creata de start-up-ul romanesc Frisbo iși anunța extinderea in patru state europene noi, mai exact in Marea Britanie, Spania, Italia și Austria. Platforma faciliteaza vanzarea magazinelor online in respectivele piețe, adica preia depozitarea, ambalarea și livrarea comenzilor…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) recomanda populației vaccinarea impotriva difteriei. Chiar daca ați fost vaccinați in copilarie și nu ați facut rapel in ultimii zece ani, de asemenea, se recomanda vaccinarea. Recomandare se bazeaza pe faptul ca in Ucraina…

- UPDATE Niciun ucrainean și nicio ucraineanca nu vor fi refuzați la intrarea in Romania, a spus, sambata, președintele Klaus Iohannis, prezent la tabara de refugiați de la Siret, județul Suceava. El crede, insa, ca aceasta „catastrofa umanitara” se va extinde și va fi nevoie de foarte multe ajutoare.…

- “In Portul Constanta, in acest moment, traficul de marfuri a crescut in jur de 6-7.000 de containere in plus pe zi pentru ca tot ce mergea pe zona comerciala in porturile ucrainene de la Marea Neagra in acest moment vine spre Constanta. Sunt in jur de 6-7.000 de containere pe zi, parte dintre ele sunt…

- Un elicopter Sikorsky UH-60M Blackhawk al Armatei SUA a efectuat o vizita la granița Romaniei cu Ucraina in seara zilei de miercuri, 16 februarie. Monitorul de Suceava a scris ca Prefectura și Consiliul Județean din Suceava nu au fost informate de aceasta vizita, iar surse din cadrul Poliției de Frontiera…