Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, vineri, o noua hotarare, prin care a fost actualizata lista statelor cu risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania si au fost stabilite majorari ale stocurilor echipamentelor medicale in contextul campaniei de vaccinare anti-COVID. Prezentam integral textul documentului: HOTARARE nr. 21 din 02.04.2021 privind aprobarea listei tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, in contextul…