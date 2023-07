Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de vineri, 30 iunie, polițiștii din Breaza au identificat, depistat și reținut doua femei, banuite de comiterea unei infracțiuni de furt cu un prejudiciu de aproximativ 12.000 de euro.

- Principalul suspect in cazul dublei crime de la Timișoara a fost prins joi seara, dupa mai multe descinderi ale poliției. Barbatul in varsta de 37 de ani a fost depistat in zona Garii de Nord din oraș.

- HOȚ… Polițiștii barladeni au reținut un tanar, Ionuț Sergiu Batista, in varsta de 23 de ani, din Barlad, banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat. Fapta a vut loc in data de 1 mai a.c., la o locuința din cartierul Munteni din oraș. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii barladeni…

- IPJ Timiș a transmis un comunicat de presa in care a oferit detalii despre un cetațean strain care a ținut in captivitate intr-o locuința din Timișoara, trei femei originare din Etiopia.”La data de 26 mai 2023, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș au salvat trei femei din Etiopia,…

- Politistii din Giroc au retinut ieri un barbat care a furat dintr-un depozit trei paleti cu granule din material plastic, cauzand un prejudiciu de 30.000 de euro. Banuitul a fost depistat tocmai in Salonta, judetul Bihor. Barbatul in varsta de 37 de ani, banuit de furt, a fost introdus in Centrul…

- Un barbat de 75 de ani din Stremț, reținut pentru 24 de ore de polițiști: Ar fi furat bijuterii și bani, in valoare de 4.000 de lei din locuința unei femei Un barbat de 75 de ani din Stremț, reținut pentru 24 de ore de polițiști: Ar fi furat bijuterii și bani, in valoare de 4.000 de lei din locuința…

- Tupeu maxim pentru un tanar de 25 de ani, in centrul Timișoarei. El a furat rucsacul unei femei care statea la o terasa, iar apoi a incercat sa fuga. Doi tineri care treceau prin zona l-au vazut și au reușit sa il prinda. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

- La data de 12 aprilie 2023, polițiștii din Cugir au identificat și reținut un tanar de 21 de ani, din Cugir, care este banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt din locuința. Se pare ca, la data de 8 aprilie 2023, in jurul amiezii, tanarul ar fi patruns, fara drept, in curtea și mai apoi in locuința…