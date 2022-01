Un hot incepator a scapat cu o pedeapsa usoara dupa primele sale lovituri. El va ramane in stare de libertate, dar orice fapta comisa in urmatorii patru ani l-ar putea trimite dupa gratii. Debutul infractional al lui Cosmin Astratinei s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de 9 septembrie 2019. In jurul orei 15.00, R.P. isi astepta prietena intr-un parc, asezat pe o banca. A fost abordat de Astratinei, care i-a spus ca seamana cu o persoana ce i-a injurat un prieten. Sub acest pretext, Astratinei i-a cerut telefonul pentru a-i verifica contul de Facebook. Speriat, baiatul i-a dat telefonul, un Samsung…