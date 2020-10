Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta se afla cu fetița ei si cu cea a lui Alex Bodi la salon si astepta sa-i vina randul cand i-au ajuns la urechi noile stiri. Binanca face trimitere la ”divele” din showbiz-ul romanesc care s-au provocat una pe cealalta sa-și dea unghiile cu gel jos, ca un fel de protest! ”Aici, la salon,…

- Dupa ce o parte din presa online l-a dat ca și plecat de la Prima TV in urma modificarii politicii editoriale a postului, Șerban Huidu a dezmințit știrea precizand ca va continua colaborarea cu posul tv in ciuda schimbarii patronatului.„Nu am fost dat afara. Contractul meu cu Prima TV continua…

- Maci Currin are mai mult de oferit decât picioarele dar acestea reprezinta 60% din înalțimea sa totala, scrie CNN.Adolescenta de 17 ani din Cedar Park, Texas, a doborât doua recorduri World Guiness: unul pentru femeia cu cele mai lungi picioare și celalalt pentru adolescentul…

- Cele mai mari venituri trimestriale ale aplicațiilor de mobil le-au atras TikTok, YouTube si Tinder. Zoom este noul venit in topul celor mai descarcate aplicatii de mobil. Veniturile trimestriale ale aplicatiilor de mobil au ajuns la 29 de miliarde de dolari, potrivit eg24.news . Veniturile in trimestrul…

- Este bomba zilei pe piața media din Romania. Andreea Marin revine in televiziune. S-a aflat și cu cine s-a ințeles fosta zana a surprizelor. O mare vedeta a dat-o de gol pe bruneta. Bomba pe piața media din Romania. Andreea Marin se intoarce in televiziune. O mare vedeta a dat-o de gol pe Zana și a…

- Louis Florea și Lorena Vișan sunt unii dintre cei mai urmariți creatori de conținut de la noi. Cei doi au comunitați mari pe TikTok, 450 de mii de urmaritori și respectiv 300 de mii de urmaritori. Povestea celor doi a inceput in perioada pandemiei, insa au ținut relația secreta pana acum. Au starnit…

- Comisia Europeana a salutat decizia luata de TikTok, o platforma de socializare pe care se partajeaza materiale video, de a adera la Codul de conduita al UE privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ura din mediul online, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al CE, TikTok…