Horoscopul săptămânii 31 iulie-6 august. Află cum vei sta cu dragostea, sănătatea, banii sau cariera Berbec(21 martie - 20 aprilie)DragostePe plan personal, in ceea ce privește dragostea și relațiile, saptamana aceasta vei simți ca ești in varful lumii. Daca ești intr-o relație, saptamana aceasta va fi grozava pentru o intalnire romantica, cu final fericit. Mergi mai des la astfel de intalniri, deoarece te vei relaxa.Daca ești singur/a, nu se anunța nimic nou sub soare, deși ți-ai dori mult sa-ți gasești pe cineva. BaniO vacanța exotica este ceea ce visezi de zile intregi. Incearca in aceasta saptamana sa o faci sa devina posibila.Situația ta financiara este una buna, așadar iți poți permite… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

