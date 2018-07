Horoscop zilnic MARTI 3 IULIE 2018. Cine ne deschide inimile azi? Multe detalii despre Chiron retrograd si horoscopul saptamanii 2-8 iulie este aici. In aceasta zi de Marti, Luna este in sensibilul Pesti ceea ce inseamna ca ne creste receptivitatea pentru tot ce este ciudat si minunat in viata noastra. Tanjim pentru putin farmec si un strop de magie, pentru un vis implinit, pentru o evadare ca sa gasim speranta in imaginatie. Creativitatea curge lin cu Luna in Pesti si vei vedea ca si intuitia este mai puternica. Poti coopera cu partea soft si delicata din cineva intr-o zi ca aceasta in care curg sentimentele frumoase si rezistenta rationala este scazuta.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

