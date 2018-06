Horoscop zilnic DUMINICĂ 17 IUNIE 2018. Descătuşare necesară de energii! Leul este semnul zodiacal al petrecerilor. Leul ar putea transforma ideea de petrecere chiar intr-o profesie muncind in muzica, film, teatru sau media. Leul aduce culoare, bucurie si distractie in orice job sau activitate, facand-o o experienta de neuitat. Leul cu energia pe care ne-o aduce face ca orice sa fie unic. Si asa poti si tu sa iti faci aceasta Duminica. Lasa Luna in Leu sa te calauzeasca spre activitati si evenimente pline de stralucire si bucurie. Asta poate insemna lucruri diferite pentru fiecare persoana. Unora le place sa iasa sa bea un pahar si sa se distreze.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Acest tranzit ne poate face sa simtim ca ne-am pierdut calea sau sa ne punem intrebari despre ce vrem de fapt de la viata. Parca nu ne mai dam seama de nimic clar! Neptun tinde sa iti dea peste cap simtul propriei identitati, sa te simti nesigur, confuz sau dezamagit de ceva din viata ta personala…

- HOROSCOP ZILNIC 1 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Incercati-va norocul, caci astazi aveti spor la negociat salariul dumneavoastra care poate creste considerabil datorita rezultatelor remarcabile in plan profesional din ultimul timp.Energia dumneavoastra fizica se cere consumata…

- Riscul de infectii este, astazi, foarte redus. Toate resursele organismului lucreaza bine, afisand o buna rezistenta inclusiv in fata afectiunilor generate de o imunitate vulnerabila. Berbec. Atentie la...

- Pluto aduce intotdeauna o transformare intr-o forma sau alta. Daca i te opui, Pluto va aduce frica, anxietate si obsesii. Este normal sa ni se para dificil sa ne detasam de trecut asa ca nu fii prea dur cu tine pe durata acestui tranzit. Tine minte ca ceea ce pare a fi un final este intotdeauna un…

- Cand Mercur este retrograd, de fapt ce face este ca traverseaza aceeasi zona a cerului de trei ori, cerandu-ti sa revizitezi, din nou sa revizitezi si sa reiei ... si din nou sa reiei si sa revizitezi aceleasi subiecte sau persoane, la nesfarsit, pana cand gasesti o noua perspectiva, pana cand "te…

- Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru MARTI 3 aprilie 2018, a doua zi dintr-o noua saptamana plina cu multe evenimente astrale deosebite dar totodata diferite ca intensitate si semnificatie. Aprilie este una din cele mai intense luni ale anului. Chiron, astrul vindecarilor ranilor noastre profunde,…

- HOROSCOP 2018 MARIANA COJOCARU: Pentru Berbeci, 2018 va aduce afirmarea in cariera. Pe 15 mai, Uranus va parasi zodia lor, dupa sapte ani de transformari. Planeta va intra atunci in Taur si vor incepe opt ani de castiguri bune, in care nativii acestei zodii vor fi originali si inventivi. Lucrurile…