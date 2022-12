HOROSCOP Weekend 17-18 decembrie 2022. Dragostea la putere. Cum ne inspiră în amor rebelul Uranus Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 17-18 decembrie 2022 scaldat de influențe astrale majore. Sfarșitul de saptamana sta sub semnul trigonului pe care Mercur il face cu Uranus sambata. Ne simțim inspirați cu idei geniale menite sa fie impartașite cu partenerii noștri. Daca ești celibatar, acesta va fi momentul perfect pentru a-ți perfecționa profilurile pe site-urile de intalniri. Va merita! Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale: Horoscop weekend . BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Influentele astrale ale saptamanii ce se incheie sunt pozitive pe planul relatiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iata zodiacul chinezesc pentru 12-19 decembrie 2022. Din 1 februarie 2022 ne bucuram de Noul An al Tigrului de Apa . Anul acesta se anunța cu totul exploziv. De regula, incepe cu o lovitura puternica și se termina cu un ton inabușit. Este un an predestinat și marcat de neințelegeri, dezastre și chiar…

- Este doliu pe scena teatrului romanesc! Actorul Constantin Codrescu a murit in urma cu puțin timp. Regretatul maestru este plans acum de foștii colegi de breasla. Constantin Codrescu a murit la 91 de ani Constantin Codrescu sau „Puiu Codrescu” așa cum era cunoscut de mulți, a trecut in veșnicie in noaptea…

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, marți 8 noiembrie 2022. Ce veste buna: Astazi, cosmosul te poate ajuta sa traiești și mai mult in concordanta cu natura ta. Pentru ca Mercur este foarte aproape de Soare: cei doi formeaza o conjuncție. Mercur reprezinta latura intelectuala a ființei umane. Ne face…

- BerbecIn acest sfarșit de saptamana, o sa primești o invitație de petrecere a timpului liber alaturi de o persoana draga. Nu te mai gandi la sumele de bani pe care le vei cheltui! Esențial e sa va simțiți bine și sa duceți relația voastra la urmatorul nivel.TaurDaca simți ca o anumita persoana vrea…

- Creșterea economica a țarii noastre va incetini anul urmator, de la o estimare de 4,6% in acest an la 2,8%, conform previziunilor de toamna ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza (CNSP). Aceasta este o instituție de stat, aflat in subordinea Secretariatului General al Guvernului, cu rolul de…

- Partidele liberale si conservatoare din alianta de guvernare din Republica Ceha au castigat turul al doilea al alegerilor pentru Senat, desfasurat sambata, pastrand majoritatea in camera legislativa superioara, transmite dpa. O treime din cele 81 de mandate din Senat sunt reinnoite la fiecare doi ani.…

- Octombrie va fi o luna speciala pentru foarte mulți dintre noi. Octombrie incepe cu șase planete majore in retrograd, inclusiv – Mercur, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și Pluto. Cu toate acestea, pe masura ce calatorim prin luna, Mercur, Pluto și Saturn vor termina mișcarea retrograda și se reduce…

- Companiile din Europa ar putea fi fortate sa dea prioritate productiei unor bunuri esentiale si sa faca stocuri de produse, conform unor propuneri anuntate luni care ar conferi Comisiei Europene puteri de urgenta pentru a evita crizele de aprovizionare, transmite Reuters.