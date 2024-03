In aceasta zi, este posibil sa simțim o motivație sporita pentru a ne aventura in necunoscut, a explora noi idei și a depași limitele convenționale. Energia revoluționara a lui Uranus impreuna cu increderea in sine oferita de Luna in Sagetator ne incurajeaza sa ne eliberam de constrangerile obișnuite și sa ne concentram pe potențialul nostru de creștere și dezvoltare personala. Este momentul ideal pentru a adopta o atitudine pozitiva, deschisa și curajoasa in fața provocarilor care pot aparea, transformandu-le in oportunitați de evoluție și schimbare in bine. Horoscop special: Mercur intra in…