Horoscop, vineri, 5 ianuarie 2024 Horoscopul de azi este despre principii, valori, idei și perspective. Cum le puneți in practica, depinde doar de voi, indiferent din ce zodie faceți parte. Atenție și la succes și la eșec! Asumați-va! Berbec Pentru Berbeci, graba poate aduce și un soi de nestatornicie in relații. Așa ca, astrele va sfatuiesc sa va bucurați de clipele frumoase, dar sa nu faceți greșeli. Sa fii atenți! Taur Horoscopul de azi pentru Tauri, va arata dorința voastra de a controla fiecare relație. Atenție, oamenii pe care-i iubiți nu se prea impaca repede cu o astfel de atitudine. Iubiți, nu sufocați! Gemeni Pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a emis joi un decret care permite cetațenilor straini care lupta pentru Rusia in Ucraina sa obțina cetațenie rusa pentru ei și familiile lor. Decretul menționeaza ca cei care au semnat contracte in timpul ceea ce Moscova numește „operațiunea militara speciala” in Ucraina…

- Un tanar, in varsta de 19 ani, și-a ascuns drogurile intr-o pereche de papuci de casa cu model de Craciun . Cu toate acestea, cele 275 gr de droguri (2-MMC) au fost gasite de polițiștii de frontiera satmareni. Polițiștii au identificat drogurile in mașina unui tanar care s-a prezentat la intrarea in…

- Un perete de la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit luni. La momentul producerii incidentului, mai mulți copii se aflau in incinta cladirii. Potrivit primelor informații, patru copii au fost prinși sub daramaturi, dintre care trei au fost scoși de pompieri. Unul dintre…

- Liderul PNL intervine in scandalul dintre Marcel Ciolacu și ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru. Nicolae Ciuca critica faptul ca acest conflict a ajuns public, invocand o patare a imaginii externe a Romaniei. Indiferent de situație atunci cand vine vorba de imaginea Romaniei in afara granițelor,…

- Iarna nu-i ca vara, iar temperaturile reci pot da batai de cap instalațiilor de apa și aparatelor de masura. Din acest motiv, instalațiile de apa trebuie protejate impotriva inghețului. Apa Ilfov ne invața cum anume sa o facem. Inghețul are un impact colosal asupra instalațiilor neprotejate termic,…

- Accidentele se pot intampla oricand și este bine sa știi ce sa faci in caz de taieturi și cum poți acorda primul ajutor, fie ca este vorba despre alta persoana, fie ca este vorba chiar despre tine. Așadar, iata cateva lucruri importante pe care sa le știi despre primul ajutor in caz de taieturi.Primul…

- Daca ajungeți la Bari, chiar n-aveți cum sa nu observați undeva pe malul Adriaticii un bar cochet cu numele de Pescobar. Dupa aceea, vine firesc și intrebarea: oare o fi avand vreo legatura cu Paul Nicolau, patronul de la Taverna Racilor, inchisa de ANPC, poreclit și Pescobar, ca tot s-a vorbit așa…