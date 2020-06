Stiri pe aceeasi tema

- Perioadele retrograde in astrologie sunt mereu provocatoare intr-un anumit fel intrucat ne cer sa punem pauza pe viata noastra prezenta si sa revizuim, reasumam si revedem cararile pe care mergem pe zonele coordonate de planetele aflate in acea miscare. Dar Jupiter retrograd ofera un tranzit mai…

- Etapele anuale retrograde ale lui Saturn ne sunt cunoscute insa in acest an contextul astral este special intrucat Saturn a intrat in Varsator ceea ce marcheaza o noua era. Intrucat Saturn este departe de Soare, este clasificat drept o planeta "superioara". Saturn va fi cel mai aproape de Pamant…

- Pe data de 5 mai 2020 se petrece un eveniment astrologic important de care avem parte o data la aproximativ un an și jumatate. Axa Destinului, denumita in astrologie și Axa Dragonului, iși schimba semnele zodiacale imprimand astfel asupra tuturor o noua energie colectiva. Axa Destinului este axa care…

- Mercur este cea mai mentala planeta din ceruri, guverneaza intelectul, invatatul, gandirea si comunicarea noastra, deci felul in care gandim si vorbim este influentat de zodia in care se afla Mercur. Cand Mercur a fost in Berbec pana pe 27 aprilie, ne-am simtit curajosi, creativi si motivati, dar…

- Poate sa nu ne placa, dar cand Pluto este retrograd noi primim o puternica reamintire ca nu putem si nici nu ar trebui sa mai evitam partile neplacute din noi in continuare. Pluto este planeta ce combina puterea cu dorinta si cand e retrograd devenim sinceri cu noi insine despre motivul care ne motiveaza…

- Horoscop 22 aprilie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 22 aprilie 2020 - Berbec:Ai parte de un moment special, in care poți lua decizii multmai bune decat cele de pana acum. E de ajuns sa gandești limpede și sa fiisincer cu tine. Horoscop 22 aprilie 2020 - Taur: Exista o anumita…

- Primul tranzit de stationare retrograda pentru planeta Mercur pe anul 2020 s-a incheiat pe 9 martie. Din 16 februarie am experimentat cu totii unele confuzii serioase ce au starnit emotii si au pus la incercare intuitia. O data cu incheierea etapei retrograde, Mercur intra in faza de post-retrograd,…