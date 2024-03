Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul anului 2024 vor avea loc patru eclipse, iar una dintre acestea care poate fi admirata și din Romania, va avea loc la noapte. Eclipsa de Luna ce are loc la data de 25 martie 2024 poate fi vazuta și de catre romani, daca cerul o sa fie senin. Fenomenul astronomic va incepe la ora 02:53 și…

- Orice punct de pe suprafața Pamantului ar trebui sa experimenteze o eclipsa totala de soare doar o data la 375 de ani, in medie. Locuitorii din Carbondale, Illinois sunt pe cale sa traiasca o astfel de experiența pentru a doua oara, in doar șapte ani.

- MARTIE ESTE CEA MAI BUNA LUNA A ANULUI PENTRU AURORE. Un studiu vechi de 75 de ani arata ca martie are mai multe zile active din punct de vedere geomagnetic decat oricare alta luna a anului. (Octombrie fiind una asemanatoare) Acest lucru se datoreaza efectului Russell-McPherron. Pe scurt, fisurile tind…

- Compania Delta Airlines a anunțat un zbor special care va permite pasagerilor sa urmareasca eclipsa totala de Soare deasupra Americii pe 8 aprilie. Zborul 1218 de la Austin, Texas, la Detroit, Michigan, este programat in așa mod, incit sa urmeze traiectoria umbrei totale a Lunii, ceea ce va permite…

- Nici nu s-a uscat bine șampania varsata in cinstea anului 2024, ca mulți au și inceput sa-și creioneze așteptarile pentru acest an. Spre deosebire de predicții, insa, care sunt greu de facut, iata cateva evenimente care vor avea loc cu siguranța in 2024.

- Astronomul Adrian Sonka, coordonator la Observatorul "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti, a enumerat, pe blogul sau, fenomenele astronomice majore ale anului, scrie news.ro In 2024, va fi o eclipsa partiala de Luna, obisnuitii meteori din august si decembrie, dar si cateva fenomene mai rare. Cel mai…

