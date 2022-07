Horoscop pentru joi, 28 iulie 2022. Cei din zodia Leu, debordeaza de energie si elan BerbecRelatiile sentimentale si cele cu copiii alcatuiesc tema principala a acestei zile. Sunt posibile altercatii, dar retine ca sunt doar toane momentane. Emotivitatea este la cote inalte si astfel poti deveni subiectiv in relatiile cu ceilalti. Evita implicarea excesiva in treburile celorlalti si orienteaza ti eforturile catre o activitate draga sufletului tau. Spre seara aduna i pe cei dragi la o mica petrecere.TaurIn treburile gospodaresti ai mai mult spor astazi. Este nevoie sa te ocupi pe ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mercur, planeta comunicarii și a rațiunii, intra astazi in zodia Rac, zodie pe care o va tranzita pana pe data de 19 iulie. In toata aceasta perioada vom da dovada de un raționament mai sensibil și putem fi impresionați mai ușor, iar amintirile ne pot napadi. Totodata, ne aparam ideile, mai ales daca…

- Astrologii anunta o zi incarcata emotional, iar intuitia este la cote maxime, scrie observatornews.ro . Unele zodii sunt cu adevarat norocoase, le așteapta vesti bune pe plan amoros si financiar.

- BerbecRelatiile sentimentale si cele cu copiii iti dau de furca in acest weekend. La prima vedere pare ca lucrurile merg bine, insa cumva in fundal se simte izul unui conflict mocnit. Cand ti e lumea mai draga, aceste persoane iti pot reprosa diverse sau doresc sa schimbe starea lucrurilor dintre voi…

- Horoscop zilnic 3 iunie 2022. Mercur iese astazi din retrogradare. Iși va continua mersul direct prin zodia Taur pana pe data de 13 iunie. In toata aceasta perioada, ne va susține gandirea practica și ne va ajuta sa ne materializam niște idei avute. Totodata, situații financiare se pot debloca. Azi…

- Astazi se formeaza o conjuncție intre Marte și Jupiter in zodia Berbec, conjuncție care nu s-a mai petrecut de 12 ani și care ne ofera o doza crescuta de energie entuziasm și optimism. Trebuie sa avem grija sa nu ducem lucrurile la extrem și sa nu facem excese. Cele mai avantajate zodii sunt zodiile…

- Horoscop 19 mai 2022. Soarele și Pluto retrograd formaza astazi un trigon. Un aspect de susținere care ne ofera putere de regenerare și capacitatea de a ne concentra pe atingerea obiectivelor noastre. Dam dovada de o mare putere interioara și putem face fața provocarilor. Zodiile de pamant (Taur, Fecioara,…

- BerbecRelatiile cu membrii familei sunt tensionate, insa cu putin efort si bunavointa vei depasi orice situatie neplacuta in acest weekend. Disputele ar putea porni de la filozofii de viata diferite. Fii intelegator si accepta si alte puncte de vedere. Pe de alta parte, orienteaza ti energia spre activitati…

- Astazi, Venus, planeta iubirii, iși schimba semnul și intra in zodia Berbec, ipostaza in care nu se simte chiar in largul ei, dat fiind ca este planeta armoniei și Berbecul este semnul agitației. Cu Venus in energia Berbecului ne manifestam sentimenele cu mult curaj, suntem combativi, ne inflacaram…