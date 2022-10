Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 1 octombrie 2022. Astrologii anunta o zi a fluturilor in stomac, avand in vedere ca mai multe zodii stau excelent la capitolul relații. Se infiripa o frumoasa poveste de dragoste, scrie observatornews.ro

- Astrologii anunta vineri o zi a vestilor importante. Anumite zodii sunt pregatite de actiune si pun la cale planuri marete pentru ziua de 16 septembrie 2022. In timp ce Mercurul retrograd in Balanța le aduce unora vești bune, alții sunt nevoiți sa ia decizii importante legate de familie.Horoscop 16…

- Horoscop 8 septembrie 2022. Tensiunile in cuplu sunt nelipsite in aceasta zi. Astrologii va recomanda sa gestionati situatiile conflictuale cu mult calm si intelegere, scrie observatornews.ro

- Horoscop 1 septembrie 2022. Astrologii anunta o zi in care ies la iveala vechile rani pentru unele semne zodiacale. Insa, cu abordarea potrivita problemele iși gasesc rezolvarea. Horoscop 1 septembrie 2022 BerbecBerbecii sunt sfatuiți sa nu semneze acte importante. Nu este o zi productiva sau benefica…

- Vacanța de vara se apropie de sfarșit, din pacate pentru elevi, dar și pentru parinți. Experții se așteapta ca situația economica sa se inrautațeasca in perioada urmatoare, ceea ce inseamna ca parinții vor fi nevoiți sa cheltuie mai mulți bani pe rechizitele celor mici. Cheltuieli mai mari pentru inceputul…

- Horoscop 12 august 2022. Astrologii anunta emotii intense si iubire ca in filme. Unele zodii au parte de fluturi in stomac, mai ales ca cineva va reusi sa le dea viata peste cap, scrie observatornews.ro .

- Astrologii recomanda sa aveti mai multa incredere in fortele proprii si in instinctul dumneavoastra. Nu 1rumegati” o decizie mai mult decat este nevoie si cereti sfatul apropiatilor cand va simtiti in impas, scrie observatornews.ro.

- Horoscop 21 iulie 2022. Astrologii anunta o zi excelenta pentru unii nativi. Se vor simti extrem de increzatori si ii vor convinge cu usurinta pe cei din jur. Si pe plan amoros lucrurile arata bine, scrie observatornews.ro.