Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 3 Aprilie, Biserica Ortodoxa il serbeaza pe Sfantul Cuvios Nichita Marturisitorul, un mare sprijin pentru credincioși. Sfantul Cuvios Nichita Marturisitorul este sarbatorit in data de 3 Aprilie. In acest an, acesta este pomenit intr-o zi de miercuri. Cine a fost Sfantul Nichita Marturisitorul?…

- Horoscopul zilei de 24 martie 2024. Taurii trebuie sa fie mai atenți la sentimentele lorHoroscopul zilei de 24 martie 2024 spune ca Taurii trebuie sa fie mai atenți la sentimentele lor și sa analizeze cu mai multa atenție ceea ce simt. Pentru nativii acestei zodii a venit timpul sa faca pace atat…

- Horoscopul zilei de 29 februarie 2024. Balanțele cu sufletele deschiseHoroscopul zilei de 29 februarie 2024 spune ca nativii din zodia Balanței trebuie sa-și ia inima in dinți și sa-și marturiseasca sentimentele. Este o zi cu multe provocari pentru nativii care spera la ceva mai mult de la relația…

- Horoscopul zilei de 14 februarie 2024. Cei din Zodia Balanței iși gasesc marile iubiriHoroscopul zilei de 14 februarie 2024 spune ca nativii din zodia Balanței s-ar putea sa-și gaseasca marea iubire. Dragostea plutește in aer pentru cei mai mulți nativi din zodiac, iar Balanțele se simt cu adevarat…

- Horoscopul zilei de 4 februarie 2024. Gemenii au nevoie de odihna Horoscopul zilei de 4 februarie 2024 spune ca nativii din zodia Gemenilor au nevoie de odihna. Astrele spun ca este o perioada destul de dificila pentru acești nativi. Ei vor avea nevoie de sprijinul familiei și a celor dragi pentru…

- Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2024. Taurii sunt sfatuiți sa nu se implice in conflicteHoroscopul zilei de 28 ianuarie 2024 spune ca Taurii sunt sfatuiți sa nu se implice in conflicte sau in discuții care au la baza lor argumente. De asemenea, nativii acestei zodii sunt sfatuiți sa aiba grija la…

- Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2024. Fecioarele sunt sfatuite sa faca schimbariHoroscopul zilei de 27 ianuarie 2024 spune ca Fecioarele sunt sfatuite sa faca schimbari in viața lor, dar sa fie foarte hotarate. Nativii acestei zodii trebuie sa știe exact ce și cum trebuie sa ia aceste decizii, dar…

- Berbec(21 martie - 20 aprilie)Munca ta va incepe sa dea in sfarșit roade. Așteapta-te la noroc financiar in aceasta perioada. Colegii tai s-ar putea sa fie puțin geloși pe succesul tau, dar nu ar trebui sa le acorzi deloc atenție. Doar continua sa faci ceea ce faci!Taur(21 aprilie - 21 mai)Saptamana…