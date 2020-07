Horoscop DRAGOSTE pentru azi, MIERCURI 15 IULIE 2020. Furie, gelozie, invidie... Vezi pentru cine Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Relatia de cuplu traverseaza o perioada pozitiva si faci tot posibilul ca sa mentii atmosfera armonioasa intre voi. Daca esti singur, nu mai intra in defensiva. Actioneaza! Nu ai nimic de pierdut! Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai) zilei deTAUR (20 aprilie – 20 mai) Vrei sa fii in centrul atentiei, sa ti se recunoasca meritele, sa fii apreciat si laudat. Este inceputul unui nou capitol in viata ta, esti plin de energie, vitalitate si, mai ales, simti ca ai un scop in viata. Relatia de cuplu va fi infloritoare. Daca esti singur, privesti viata… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

