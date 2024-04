Horoscop 8 aprilie. Zodia care începe săptămâna cu dreptul: toate îi merg strună! Potențial financiar remarcabil Bebec Astazi chiar nu vei incerca sa forțezi nimic din ceea ce se intampla in jurul tau. Stupoarea pe care o resimți in raport cu acțiunile anumitor persoane continua sa fie destul de intensa. TaurNu ai timp niciodata sa te plictisești și nici nu cunoști ideea de rutina. Ai parte de foarte multa activitate in viața sentimentala.GemeniFirea ta prea puțin indulgenta provoaca destul de multe neajunsuri emoționale relației personale. Partenerul se simte de multe ori inhibat din cauza atitudinii tale restrictive.RacIn ceea ce privește compromisurile familiale, nu iți este frica de consecințele pe care… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Incercați sa fiți mai puțin brusc cu partenerul dvs. Cheltuielile cresc, apar tot felul de intarzieri la plați… La locul de munca e bine, chiar daca te hotaraști asupra unor noi direcții. In niciun moment nu va neglijați dieta. TAUR Azi e o zi plina de rasfaț, tandrețe și ințelegere cu partenerul.…

- Berbec Tema principala a zilei o reprezinta cheltuielile personale, fie pentru locul de munca, fie pentru a ti imbunatati sanatatea. Pe de alta parte vei fi nevoit sa achiti facturi restante, taxe sau alte tipuri de datorii. Partenerul de viata sau rudele vor dori sa profite de pe urma bugetului tau…

- BERBEC Se contureaza o seara romantica cu partenerul tau. Financiar, ai destui bani pentru a-ți permite o investiție. Treci printr-o faza de mare concentrare la locul de munca, cu multe presiuni, iar acum te simți obosit. TAUR Daca v-ați separat recent de partenerul de viața, veți gasi pe cineva special.…

- BERBEC Ai nevoie de mai mult rasfaț de la partenerul tau, sugereaza-i asta! In materie financiara, norocul este de partea ta. Afacerea dvs. nu ar putea fi mai buna. Eliminați tensiunile practicand ceva sport. TAUR Nicio știre in relațiile tale. Bucurați-va de noroc… la jocurile de noroc. Daca intenționați…

- BerbecUltima zi lucratoare a acestei saptamani va fi destul de incarcata. Ai multe sarcini in lucru iar pentru unele mai vechi nu ai reușit sa te incadrezi in termenul-limita. Drept urmare, te așteapta un șir de reproșuri și intrebari, urmat cel mai probabil de o mustrare din partea șefilor!TaurNu e…

- BerbecSe contureaza discutii ample in anturajul apropiat. S ar putea sa primesti invitatii de a calatori, atat in scop turisitic, cat si in scop profesional. Bine este sa analizezi oportunitatile care deriva din aceste calatorii si abia apoi sa decizi. Mentalul este rascolit, existand sanse sa ripostezi…

- Nativii din zodia Fecioara pot face, astazi, cheltuieli inutile, in timp ce Scorpionii sunt pusi in fata unei decizii dificile. Se recomanda multa rabdare unor zodii, mai ales in dragoste. Partenerul ideal isi va face simtita prezenta. Taurii fac planuri de calatorii, Balanțele ies in oraș cu prietenii,…

- BERBEC Elanul tau te poate determina sa alergi prea mult astazi și sa vrei sa faci multe lucruri simultan, iar unele s-ar putea sa nu iasa la fel de bine cum ai sperat. Ar trebui sa va controlați programul puțin mai mult și sa acordați prioritate. TAUR Ajungi la sfarșitul zilei cu suficienta energie…