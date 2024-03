BERBEC Incercați sa fiți mai puțin brusc cu partenerul dvs. Cheltuielile cresc, apar tot felul de intarzieri la plați… La locul de munca e bine, chiar daca te hotaraști asupra unor noi direcții. In niciun moment nu va neglijați dieta. TAUR Azi e o zi plina de rasfaț, tandrețe și ințelegere cu partenerul. Ajutorul […] The post Horoscop 28 martie 2024 – Intimidat de opiniile tale, partenerul tau se simte neajutorat first appeared on Ziarul National .