HOROSCOP 29 mai 2018: Este o zi ceva mai comodă, în care ieşi cu greu din starea de confort în care ai alunecat HOROSCOP BERBEC

Te simti exclus dintr-un colectiv din cauza unui criteriu pe care, momentan, nu-l poti onora. Nu ai varsta potrivita, nu ai experienta care se cere, nu ai banii necesari in aceasta situatie, dar nu trebuie sa te simti dat la o parte, pentru ca tu esti inca pe drumul care duce spre acel nivel la care vei fi invitat sa te alaturi si tu. Esti deci inca pe parcurs, nu ai ajuns la punctul de maxim cand vei fi ca si ceilalti, ca atare nu lua aceasta aparenta amanare sau marginalizare prea in personal, pentru ca nu acesta e motivul. Ceilalti asteapta ca tu sa evoluezi, sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBECTu detii si conducerea, si controlul unei actiuni foarte indraznete, si iti place grozav aceasta postura! Au libertate totala de decizie si de miscare, si te folosesti din plin de acest avantaj. Cand ai asemenea instrumente puternice la dispozitie, ai curaj sa tintesti sus, cat…

- Horoscop 17 aprilie 2018. Sagetatorii judeca aspru raportul dintre beneficii și efortul depus. Sunt interesanți de rezultatele obținute la locul de munca Horoscop 17 aprilie 2018 – Berbec Incepi ziua in contradicție cu propriile planuri, facute ieri sau acum ceva mai mult timp. Nu mai ești dispus sa…

- HOROSCOP BERBEC Esti un exemplu de succes in ochii multora. Unii chiar se compara cu tine, lucru care poate genera si invidii, daca aceia nu sunt la nivelul tau, ori admiratie, pentru ca unii chiar vor sa-ti calce pe urme. Fii constient de valoarea ta, nu fi modest si nici nu te privi cu ochi…

- HOROSCOP 11 APRILIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Ar fi perfect daca ti-ai putea permite azi o escapada undeva intr-un decor romantic, de exemplu la mare sau in preajma unui lac, deoarece de acolo iti extragi azi energia pozitiva: din combinatia ideala de elemente naturale (apa,…

- HOROSCOP BERBEC Iesi din casa oriunde vezi cu ochii, pentru ca azi sunt favorizate calatoriile prin locuri ce au efecte fantastice asupra psihicului tau. Chiar si o excursie undeva fara tinta s-ar potrivi de minune atmosferei acestei zile, de aceea ar fi bine sa accepti orice invitatie care…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Horoscop special Mihai Voropchievici: Berbec: Lacom, vrea mereu mai mult. Se pricepe extraordinar sa manipuleze in folosul lui. Taur: Traiește mereu in trecut, nu iarta pe cei care au greșit, greșelile lui se intorc impotriva lui. Gemeni: Chirurgul in a diseca omul, dar fara…