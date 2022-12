Horoscop 2023. Nodurile Destinului se schimbă din nou! Urcușuri și coborâșuri cu viteza luminii! Horoscop 2023. Daca ești de parere ca 2022 a fost ca o o tura salbatica intr-un rollercoaster cosmic, stai sa vezi cum va fi 2023! Vom avea parte de la fel de multe urcușuri și coborașuri. Doar ca acum vom avea ceva mai multa experiența și vom fi pregatiți sa gestionam schimbarile bruște. Lasa soarele sa intre in casa ta! Se ivesc zorii unui an nou promițator! Odata cu mutarea lui Pluto, planeta morții și a renașterii, in Varsator pentru prima data din 1798, „viitor” este intr-adevar cuvantul operativ. Nodurile lunare ale destinului schimba axa din 17 iulie. Nodul lunar Sud karmic se va deplasa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

