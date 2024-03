Două zodii se confruntă cu un an karmic transformator. Jocul destinului, declanșat după echinocțiul de primăvara din martie 2024 In 2024, eclipsele care au loc in zodiile Berbec și Balanța vor afecta nu numai aceste doua semne, ci și semnele cardinale. Cu toate acestea, Berbecul și Balanța se vor confrunta cu multe provocari, deoarece este un moment pentru creștere și evoluție personala, timp in care Berbecul și Balanța trebuie sa „se pregateasca pentru un an karmic”.Se sugereaza ca Berbecul și Balanța se concentreaza pe energia Varsator in diagramele lor respective pentru a vedea cum pot aborda eclipsele care au loc in martie și aprilie. Berbecii vor beneficia de concentrarea asupra prietenilor, a conexiunilor și a rețelelor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

