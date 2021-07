Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul roman Horia Tecau si germanul Kevin Krawietz au fost invinsi, vineri, de cuplul Andre Goransson (Suedia)/Casper Ruud (Norvegia), cu 6-4, 7-6 (4), in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Tecau si partenerul sau, favoritii…

- Horia Tecau și Kevin Krawietz (România/Germania) au fost eliminați, vineri, în turul doi al probei de dublu din cadrul turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Tecau si Krawietz (favoriți 9) au fost învinsi de suedezul Andre Goransson si norvegianul Casper Ruud, scor 6-4, 7-6(4).Meciul…

- Perechea Horia Tecau (Romania) / Kevin Krawietz (Germania) s-a calificat in turul secund al probei masculine de dublu din cadrul turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului. In runda inaugurala, tenismenul constantean si partenerul sau s-au impus, in doua seturi, scor 6-3, 7-6 (1),…

- Irina Begu a obținut calificarea în turul trei de la Wimbledon, sportiva noastra trecând de croata Petra Martic (30 WTA, favorita 26). Victoria a venit dupa doua ore și 33 de minute de joc, scor 7-5, (7)6-7, 6-3.Irina a condus cu 5-3 în setul secund, dar nu a reușit sa închida…

- A inceputul Turneul de Grand Slam de la Wimbledon. Printre jucatoarele romance calificate in turul urmator se numara și Sorana Cirstea. Romanca a reușit sa o invinga astazi pe Samantha Murray cu 6-3, 6-3, și trece in turul doi. In urma acestei performanțe romanca va incasa și un cec consistent. Sorana…

- Perechea Horia Tecau (Romania) / Kevin Krawietz (Germania) s-a calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului ATP 500 pe iarba de la Halle (Germania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 1.318.605 euro. Cotati cu sansa a treia la cucerirea trofeului, tenismenul…

- Aventura Soranei Cirstea la turneul de la Berlin (WTA 500) s-a oprit inca din turul intai, faza a compeției unde sportiva noastra a fost invinsa de Garbine Muguruza. Iberica, fosta lidera mondiala, s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-2, dupa un meci care a durat o ora și 20 de minute. Pentru Muguruza…

- Perechea Horia Tecau (Romania) / Kevin Krawietz (Germania, nr. 9) a ratat calificarea in semifinalele probei masculine de dublu de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. In sferturi, tenismenul constantean si partenerul sau au fost invinsi, in trei seturi, scor 2-6, 7-6 (3), 5-7,…