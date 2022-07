Stiri pe aceeasi tema

- Namibia si Kenya au acces in finala turneului african de calificare la Cupa Mondiala de rugby, editia 2023, dupa ce au reusit sa castige meciurile disputate miercuri in Franta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Romania este oficial calificata direct la Cupa Mondiala de rugby din 2023, dupa ce Spania pierdut participarea din cauza unor nereguli cu folosirea unui jucator. World Rugby a anunțat astazi, oficial, ca a incheiat toate procedurile legate de apelul Federației Spaniole de Rugby in cazul sancțiunilor…

- Romania merge la Cupa Mondiala de Rugby, care se va desfașura in 2023, in Franța. Romania a fost distribuita in grupa B la Cupa Mondiala din 2023, care va avea loc in Franța. Adversare ar urma sa fie Africa de Sud, Irlanda, Scoția și inca o formație din zona Asia/PacificDebutul „stejarilor” ar trebui…

- Romania este calificata direct la Cupa Mondiala de Rugby din 2023!, anunța Federația Romana de Rugby pe twitter. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Spaniolii de la Mundo Deportivo susțin ca Romania ar putea fi exclusa de la Cupa Mondiala de rugby de anul viitor, din cauza folosirii lui Jason Tomane (27 de ani). Romania a fost distribuita in grupa B la Cupa Mondiala organizata in Franța. Adversare ar urma sa fie Africa de Sud, Irlanda, Scoția și…

- Președintele Federației Romane de Rugby, Alin Petrache, a primit cu multa bucurie vestea calificarii directe a Stejarilor la competiția de anul viitor. Veste foarte buna pentru rugbyul romanesc: Stejarii vor participa la Cupa Mondiala din 2023 fara a mai fi nevoiți sa treaca prin filtrul recalificarilor,…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei si-a aflat, joi, adversarele din grupa C, la Campionatul European din acest an. Tricolorele vor intalni reprezentativele Olandei, Macedoniei de Nord si Franta, potrivit tragerii la sorti de la Ljubljana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Echipa naționala de rugby a Romaniei a obținut calificarea directa la Cupa Mondiala din 2023, organizata de Franța. Reprezentativa Spaniei a fost descalificata, din cauza folosirii unui jucator neeligibil. Ibericii pot face apel. Romania va face parte din grupa B la Cupa Mondiala, alaturi de Africa…