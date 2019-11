Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Hong Kong a anuntat sambata ca a arestat trei parlamentari pro-democratie si le-a cerut altor patru sa se prezinte la comisariat pentru a fi plasati in stare de arest, transmite AFP. Politicienii respectivi sunt acuzati de violente in parlament comise in luna mai, inainte ca lidera executivului…

- Oprirea violentei si a haosului si restabilirea ordinii continua sa fie principalele prioritati pentru Hong Kong, a declarat Xi Jinping la Shanghai, unde participa la cea de-a doua editie a China International Import Expo.Sute de mii de oameni au iesit in strada la Hong Kong de la jumatatea…

- Fortele de ordine si manifestantii pro-democratie din Hong Kong s-au confruntat pentru scurt timp sambata, in apropiere de frontiera cu China continentala, in cel de-al 16-lea weekend de manifestatii in fosta concesiune britanica, informeaza Agerpres, citand AFP. Politia a facut uz de gaze lacrimogene…

- Politia din Hong Kong a recurs duminica la grenade lacrimogene si la un tun cu apa impotriva unor manifestanti care au aruncat cu pietre si cocteiluri Molotov, in timpul unei manifestatii interzise, transmit AFP, Reuters si dpa. Zeci de mii de protestatari prodemocratie au iesit din nou in strada duminica,…

- Un barbat din județul Vrancea a fost amendat de polițiști pentru ca a oferit informații false la 112 și a alertat in mod nejustificat Poliția. Acesta a anunțat autoritațile despre rapirea unei femei și a copilului ei, transmite MEDIAFAX.Citește și: Denise Rifai mitraliaza USR-PLUS: ‘Nu e cazul…

- Politia din Hong Kong a dispersat cu gaze lacrimogene sute de manifestanti adunati in fata unui comisariat de politie, in cartierul Kowloon, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Potrivit unor fotografi Reuters si jurnalisti de televiziune prezenti la fata locului, politia a tras in mai multe…

- Oana Radu, cantareața devenita celebra dupa ce a participat la Vocea Romaniei, a facut un anunț șocant pe contul sau de Facebook. Iubitul ei a fost stropit cu benzina in plina strada și incendiat. „Iubitul meu a suferit ieri un accident… Un om complet nebun a aruncat o sticla cu benzina și foc pe el,…

- Politia si protestatarii s-au ciocnit marti, la aeroportul international din Hong Kong, dupa ce zborurile au fost perturbate pentru a doua zi consecutiv pe fondul agravarii crizei politice in fosta colonie britanica, transmite Reuters.