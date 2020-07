Stiri pe aceeasi tema

- China a cerut SUA sa renunte la decizia de a impune restrictii de viza mai multor oficialitati din cadrul Partidului Comunist despre care americanii afirma ca ar fi responsabile pentru limitarea libertatilor si drepturilor cetatenesti in Hong Kong, potrivit rador.ro.Citește și: Victor Ponta,…

- Infruntarea titanilor. Cele mai mari puteri ale lumii nu reușesc sa aplaneze tensiunile dintre ele, pe fondul pandemiei cu coronavirus Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si inaltul responsabil chinez Yang Jiechi au avut miercuri, in Hawaii, o reuniune de criza, care nu a reusit sa aplaneze tensiunile…

- La noua zile de la moartea lui George Floyd, protestele continua in Statele Unite, chiar daca, in acest timp, peste 10.000 de persoane au fost arestate. Diplomații americani se tem ca represiunile impotriva manifestanților le va afecta munca din strainatate, noteaza CNN.Actuali și foștii diplomați americani…

- Parlamentul din Hong Kong (LegCo) a adoptat joi un controversat proiect de lege care pedepseste ultrajul imnului chinez si care este perceput de catre opozitia democratica drept o masura prin care Beijingul acapareaza si mai mult acest teritoriu semiautonom, relateaza AFP.

- China a promis luni un "contraatac" Statelor Unite ale Americii dupa anunturile presedintelui american Donald Trump, care vrea sa limiteze accesul cetatenilor chinezi pe teritoriul american si sa impuna sanctiuni comerciale Hong Kong-ului, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Este prima reactie…

- Statele Unite si Marea Britanie au cerut vineri Chinei sa ia in considerare "ingrijorarile serioase si legitime" referitoare la autonomia Hong Kong-ului, in timp ce Beijingul considera ca orice ingerinta in afacerile sale interne este "condamnata la esec", transmite AFP preluat de agerpres. Legea…

- Consilierul american pentru securitate nationala Robert O'Brien a avertizat ca Washingtonul va impune sanctiuni Hong Kong-ului si Chinei daca Beijingul impune o lege a securitatii nationale asupra acestui teritoriu, spunand ca aceasta va insemna o preluare a acestuia, relateaza dpa. …

- Mii de persoane au protestat, duminica, in Hong Kong, impotriva planurilor Chinei de a impune o noua lege de securitate care i-ar permite un control mai mare in zona. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apa impotriva manifestanților, informeaza BBC.Protestatarii s-au adunat in cartierele…