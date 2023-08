Honda Motor a realizat o creştere de 78% a profitului trimestrial, stimulată de creşterea vânzărilor Al doilea cel mai mare producator de automobile din Japonia in functie de vanzari a declarat ca profitul sau operational a totalizat 394,4 miliarde de yeni (2,76 miliarde de dolari) in cele trei luni incheiate in iunie, depasind cu usurinta estimarea medie de 324,74 miliarde de yeni dintr-un sondaj care a inclus 10 analisti, realizat de Refinitiv. Rezultatul este peste un profit de 222,2 miliarde de yeni obtinut in aceeasi perioada a anului trecut. Ca si alti producatori de automobile, Honda a declarat ca a beneficiat de vanzari puternice catre clientii persoane fizice pe piata cheie din SUA,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

