- Medicul Gheorghe Burnei a fost condamnat la 2 ani și șase luni de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita, decizia Curții de ApelBucurești fiind definitiva. Magistrații au mai decis reducerea perioada de interzicere a drepturilor de la 5 ani, la 2 ani. In decembrie 2019, Tribunalul București il…

- Unul dintre cei mai periculoși interlopi care au acționat in Romania in ultimele decenii, moldoveanul Ion Gușan, a fost achitat de judecatorii Curții de Apel dupa ce aceștia au pus in aplicare decizia Curții Constituționale prin care inregistrarile obținute de serviciile de informații nu mai sint probe…

- La inceputul acestei luni Elena Udrea prima decizia Curții de Apel București. Decizia era de 8 ani de inchisoare in dosarul de dare și luare de mita in care era inculpata. Ulterior fostul politician mai primea o decizie de interdicție de a parasi Romania, care a fost anulata. Acum, insa, fostul ministru…

- Pe numele fostului finanțator al clubului Dinamo a fost emis un mandat european de arestare, el figurand pe site-ul Politiei Romane, la rubrica ”persoane urmarite”.Acesta se afla in Italia, unde a fugit inainte de a fi condamnat. Acolo, Curtea de Apel din Napoli a respins cererea de extradare și i-a…

- Magistrații judeca azi, la pranz, cererea extraordinara de atac prin care se cere anularea sentinței primite intr-un dosar de corupție. Este vorba de acel dosar in care cu doar o zi in urma Daniel Dragomir s-a predat in fața autoritațlor din Bari. Predarea a venit la mai bine de un an dupa ce fostul…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, condamnat definitiv in Romania la 3 ani și 10 luni de inchisoare cu executare pentru o mita de aproape jumatate de milion de euro, s-a predat, joi, autoritaților italiene din Bari, informeaza G4media.Daniel Dragomir a fost dus in Penitenciarul din Bari, in așteptarea…