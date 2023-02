Hochei: Înfrângere pentru tinerii Lupi în Canada! Câștigul este însă imens: adversari puternici, public numeros, turneu faimos FOTO/VIDEO In fața unui public extrem numeros in arena din Quebec, echipa Team Romania Wolves a facut un meci foarte bun, insa a pierdut din pacate cu 0-2 in fața Ukraine Team Select. Lacrimile hocheiștilor noștri de la finalul partidei arata cat de mult și-au dorit victoria. Sunt lacrimi care consolideaza temelia viitorului acestor copii. Experiența participarii la Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament este greu de egalat undeva in lume. Sa ai 13 ani și sa joci hochei in fața a aproape 10 mii de spectatori este de neimaginat in Romania. Și pentru ca in sport de multe ori se intampla așa, americanii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

