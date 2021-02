Himalaya: Cel puţin 15 morţi şi 160 de dispăruţi în urma prăbuşirii unui fragment dintr-un gheţar Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si peste 160 sunt date disparute in nordul Indiei dupa prabusirea unui fragment dintr-un ghetar, urmata de o avalansa si viituri care au avariat amenajari hidroelectrice si poduri, informeaza DPA. Incidentul s-a petrecut duminica dimineata in districtul Chamoli din statul Uttarakhand situat in masivul Himalaya, la aproximativ 2.000 de metri deasupra nivelului marii. Viiturile care au purtat cu ele fragmente din ghetar au avariat doua centrale hidroelectrice si cinci poduri de pe sistemul raului Alaknanda si au distrus drumuri, fortand autoritatile sa evacueze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 15 persoane au murit, iar peste 160 de fost date disparute in nordul Indiei, dupa prabușirea unui fragment dintr-un ghețar, urmata de o avalanșa și viituri. Incidentul a avut loc duminica diminea...

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si peste 160 sunt date disparute în nordul Indiei, dupa prabusirea unui fragment dintr-un ghetar, urmata de o avalansa si viituri care au avariat amenajari hidroelectrice si poduri, conform DPA.Incidentul s-a petrecut duminica dimineata în districtul…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si peste 160 sunt date disparute in nordul Indiei dupa prabusirea unui fragment dintr-un ghetar, urmata de o avalansa si viituri care au avariat amenajari hidroelectrice si poduri, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Incidentul s-a petrecut duminica…

- Sute de trupe, paramilitari și elicoptere militare, sunt in zona afectata și ajuta la acțiunile de salvare, potrivit BBC. Luni dimineața, bucata de ghețar din Himalaya s-a rupt și a cazut peste un baraj, declanșand o inundație uriașa in statul Uttarakhand din nordul Indiei. Valul a masurat zeci de metri…

- Ruptura unei parți dintr-un ghețar din Himalaya, produsa duminica in districtul Chamoli, statul indian Uttarakhand, a provocat inundații de o anvergura fara precedent in nordul Indiei. Potrivit primelor informații furnizate de autoritațile zonei afectate, sunt deja inregistrați peste 100 morți si peste…

- O parte dintr-un ghețar din Himalaya s-a spart și s-a prabușit intr-un baraj din India, duminica. Autoritațile se tem ca intre 100 și 150 de persoane ar fi murit. Inundațiile aparute in urma prabușirii au dus la evacuarea satelor din aval.

- Aproximativ 157 de oameni sunt disparuți și cel puțin doi morți confirmați, dupa ce un ghețar din Himalaya s-a spart, duminica dimineața, 7 februarie, s-a prabusit intr-un baraj, și a declanșat inundații devastatoare in nordul statului Uttarakhand din India, scrie BBC. Potrivit sursei citate, apele…

- Cel putin sapte persoane au murit joi in Carolina de Nord in timp ce viiturile au maturat mai multe regiuni din statul american, au anuntat autoritatile, adaugand ca cel putin doua persoane au fost date disparute, relateaza vineri Reuters. In comitatul Alexander din Carolina de Nord au fost gasite trei…