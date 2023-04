”Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, hidrologii I.N.H.G.A. instituie Codul Portocaliu pentru urmatoarele 24 de ore, respectiv, incepand de astazi, la ora 12:00, pana maine, 26 aprilie, la aceeasi ora”, a transmis, marti, INGHA, intr-un comunicat de presa. Sursa citata a precizat ca vor fi afectate raurile din bazinele hidrografice: Poganis – bazinul situat in amonte de acumularea Cadar Duboz, Barzava – bazinul situat in amonte de statia hidrometrica Gataia, Moravita – bazinul situat in amonte de statia hidrometrica Semlacu…