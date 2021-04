Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a inceput sa efectueze platile aferente ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura in perioadele 1 iulie – 30 septembrie 2020 (trimestrul III) si 1 octombrie – 31 decembrie 2020 (trimestrul IV), mentioneaza institutia. Suma totala…

- Aproape jumatate de milion de șomeri are acum în plus Germania, fața de luna martie 2020. Rata șomajului a înregistrat o creștere de 1,1 puncte procentuale fața de anul precedent, potrivit Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Munca (BA). Președintele BA, Detlef Scheele, a spus,…

- Peste jumatate din populatia adulta din Marea Britanie, respectiv peste 27,6 milioane de persoane, a fost vaccinata impotriva Covid-19 cel putin cu prima doza de vaccin, potrivit datelor oficiale publicate duminica, dupa un record de 844.285 de doze administrate atins in ziua precedenta, transmite…

- Potrivit datelor oficiale, 25.273.226 de persoane ai primit prima doza de vaccin Pfizer sau AstraZeneca. Din total, 1.759.445 au primit si rapelul. Avem ”25 de milioane de motive sa fim increzatori in viitor in timp ce redeschidem precaut societatea”, a spus premierul Boris Johnson.Guvernul de la Londra…

- Nu mai puțin de 40 milioane de euro a oferit Guvernul pentru ”informarea corecta a populației privind metodele de prevenire a infectarii cu noul COVID-19”. Conform paginademedia , trei agenții de publicitate s-au ocupat de conceptul spoturilor publicitare ale campaniei, iar costul total de creație ar…

- Una din cele mai mari erori din istoria bancara a fost comisa de Citibank dupa ce a transferat din eroare 900 de milioane de dolari mai multor creditori ai companiei de cosmetice Revlon. Marea problema pentru banca este ca nu mai poate recupera aproape jumatate de miliard de dolari, dupa ce un judecator…

- Proiectul de buget este configurat pe un cadru economic cu o crestere economica de 4,3 % prevazuta pentru anul 2021. Potrivit publicat pe site-ul Ministerului Finantelor, bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 174.102,0 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 318.456,6 milioane lei…

- In ultimele 24 de ore in Romania au fost vaccinate 25.300 de persoane. Din 27 decembrie, de la debutul campaniei de imunizare in masa a cetațenilor, și pana in prezent, au fost vaccinate 571.091 de persoane. Din cele 571.091 de persoane vaccinate, 101.305 au fost imunizate complet, adica au primit ambele…