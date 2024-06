Turcii îl detronează pe Stanciu! Turcia a invins cu 3-1 in fața Georgiei, in Grupa F a Campionatului European. Doua dintre reușite au fost senzaționale, demne de premiu. Mert Muldur, in varsta de 25 de ani, fundașul dreapta al Turciei, a deschis scorul in minutul 25 cu un voleu din afara careului care s-a dus direct in vinclu. Golul fundașului […] The post Turcii il detroneaza pe Stanciu! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Selectionata Turciei a invins cu emotii echipa Georgiei, scor 3-1 (1-1), marti seara, pe BVB Stadion din Dortmund, in primul meci din Grupa F a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

Mert Muldur (25 de ani), fundașul dreapta al Turciei, a reușit un gol fabulos in meciul cu Georgia de la EURO 2024. Jucatorul lui Fenerbahce a inscris din voleu, din prima, din afara careului. Mingea s-a dus direct in vinclu, iar Turcia a deschis scorul cu Georgia.

