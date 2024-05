Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat in dezbatere publica Ghidul Solicitantului pentru imbunatațirea eficienței energetice a gospodariilor, deblocand 300 de milioane de euro, sub forma de vouchere, ce pot fi accesate de populație. Ministrul MIPE, Adrian Caciu a facut anuțul,…

- Compania de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare Cernavoda, a dat in judecata Fiscul, contestand o impunere suplimentara de peste 18 milioane lei la suprataxa datorata de producatorii de energie electrica. Speța este similara cu cea a Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie…

- Hidroelectrica a platit o suma suplimentara de peste 62 milioane de lei ANAF dar susține ca aceasta a fost calculata greșit. Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a dat in judecata Agenția Naționala a Administrației Fiscale (ANAF) din cauza unei dispute legate de…

- Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania si unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetele statului, a dat in judecata Fiscul, contestand o decizie de impunere de anul trecut, prin care ANAF a stabilit in sarcina societatii o suma suplimentara de…

- Un proiect menit sa ofere locuințe accesibile tinerilor in Cluj-Napoca a devenit subiect de disputa și scandal imobiliar, culminand cu un proces costisitor pentru administrația locala. In centrul acestei controverse se afla o asociere intre Primaria Cluj-Napoca și firma Impact Developer&Contractor.…

- Electrica a caștigat definitiv procesul cu instituția de control, inițiat acum șapte ani dupa ce Curtea de Conturi a acuzat compania ca ar fi cumparat echipamente care nu se regasesc in patrimoniu. Schoenherr Romania a asistat cu succes Societatea Energetica Electrica (Electrica) in caștigarea unui…

- Gheorghe Stefan, zis „Pinalti”, a fost gasit vinovat de instanța, dupa un proces care a durat mai bine de 7 ani de zile! Fostul primar are de achitat acum un prejudiciu enorm. Gheorghe Stefan, zis „Pinalti”, fostul primar al municipiului Piatra Neamt, a pierdut un proces civil care s-a intins pe parcursul…

- Romanii caștiga pe banda rulanta in instanța, impotriva ANAF. Magistrații au ajuns la concluzia ca sancțiuni de peste 600 de milioane de lei au fost date incorect. ANAF este batuta mar in instanța in fiecare zi! Una din trei sancțiuni impuse de inspectorii ANAF și contestate in instanța au fost caștigate…