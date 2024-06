Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat, marti, ca este foarte important cand se vor organiza prezidentialele pentru ca data, modul in care se vor comasa sau nu se vor comasa alegerile va fi hotarator si din punctul de vedere al rezultatului. El a precizat ca este o decizie grea pentru coalitie, pentru…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat, luni, la Senat, despre discutiile de la ultima sedinta a conducerii partidului, la Brasov, in care s-a discutat inclusiv despre o posibila iesire de la guvernare a PNL. ”Sunt opinii si opinii, dincolo de toate acestea este nevoie de o abordare cat se…

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca au ajuns la contraziceri clare in ceea ce privește data alegerilor prezindențiale. In timp ce premierul susține ca decizia a fost deja luata și acestea se vor desfașura in septembrie, Președintele PNL nu neaga posibilitatea de a fi reprogramate in decembrie. Marcel Ciolacu…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri cu privire la data alegerilor prezidențiale ca exista o decizie luata in coaliție.„Noi avem o decizie luata in coaliție. Ele sunt in septembrie. Eu nu știu. Nimeni nu a redeschis aceasta tema.

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri ca, neexistand inca o hotarare de guvern care sa stabileasca data alegerilor prezidentiale. poate sa intre in discutie o schimbare. Ciuca a fost intrebat la sediul partidului daca data alegerilor prezidentiale ar putea fi stabilita in luna decembrie, cum…

- Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat luni ca urmatorul pas, dupa alegeri, pentru ca nimeni nu face asa ceva in campanie electorala, este o rediscutare a ajutoarelor sociale care sunt ridicate, nemeritat, de persoane care merg cu Mercedesul dar stau la coada la aceste ajutoare. El a dat ca exemplu…

- "A inceput marea prabușire a partidului unic. A cazut prima piesa si ea va produce efecte exact ca intr-un joc de domino.PSD și PNL au organizat un proces electoral caracteristic regimurilor dictatoriale. Au comasat alegerile intr-un total dispreț fața de democrație. Fara transparența, fara dezbatere,…

- Liderul formatiunii Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat joi, la Targu Mures, ca someaza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) sa se pronunte cat mai repede pe exceptiile de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata in privinta comasarii alegerilor locale cu cele pentru Parlamentul European.…