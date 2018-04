Hidroelectrica estimează pentru acest an venituri mai mici cu 3,5% Societatea si-a bugetat un profit brut de 937,16 milioane lei in acest an, de 1,7 ori mai putin fata de anul 2017, cand a incheiat cu un profit brut estimat de 1,6 miliarde lei. De asemenea, cheltuielile totale sunt bugetate la 2,26 miliarde lei, in crestere cu aproape 32% fata de anul trecut. Principalele motive care stau la baza acestei majorari sunt: provizioane aferente abandonarii unor investitii istorice cu functiuni complexe, in vederea listarii companiei, dar si ca urmare a cresterii salariilor cu 80,12 milioane lei, datorita negocierii unui nou contract colectiv de munca pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

