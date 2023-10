Hidroelectrica a investit 26,8 de milioane de lei în modernizarea hidroagregatului 1 al hidrocentralei Slatina ”Hidroelectrica a semnat astazi, 20 octombrie 2023, documentele de receptie a punerii in functiune a hidroagregatului 1 (HA1) din cadrul Centralei Hidroelectrice Slatina, obiectiv important aflat in portofoliul companiei. Lucrarile de modernizare au fost finalizate de Hidroserv, investitia totala a Hidroelectrica ridicandu-se la 26.813.741,59 lei. La proiect a contribuit si Universitatea Politehnica din Timisoara, specialistii institutiei elaborand cama combinatorica prin masuratori si teste index la putere constanta care permit evitarea incertitudinilor de masurare a debitului in-situ, aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile din acest prim contract vor acoperi rute magistrale electrificate din sudul si centrul tarii, contribuind la imbunatatirea serviciilor feroviare ce deservesc Constanta, Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Alba Iulia, Deva, Arad, Craiova, Drobeta Turnu Severin, Resita (prin nodul Caransebes), Timisoara…

- Partenerii din proiectul național de cercetare RoNaQCI – Romanian National Quantum Communication Infrastructure, care are ca obiectiv dezvoltarea in Romania a unei infrastructuri de comunicații cuantice de peste 1.500 de kilometri și crearea a șase rețele metropolitane in orașele București, Iași, Cluj-Napoca,…

- ”DualStore.ro, magazin online de telefoane si gadgeturi si producatorul trotinetelor si bicicletelor electrice iSEN, a lansat anul acesta o noua categorie de produse: statii electrice portabile – baterii externe de mare capacitate – si panouri solare portabile. Categoria se adreseaza utilizatorilor…

- Crevedia nu e o localitate, e o forma de supraviețuire in Romania. Mii de alte localitați traiesc la fel. Cu cate unul-doi mahari locali cu afaceri și relații, cu mulți bani pompați din saracie. Extragerea averilor in Cluj și București lasa mulți nemulțumiți, extragerea averilor din Crevediile Romaniei…

- Se intampla și la case mari! Nu doar companiile law cost lasa pasagerii neimbarcați. Compania aeriana Lufthansa a debarcat 15 pasageri care urmau sa zboare de la Cluj la Munchen invocand „excesul de greutate al avionului”. Serviciul de Reclamații Erreklamatu, cu sediu in Spania, a facut public faptul…

- Mai multe asociații ale elevilor din Romania critica felul in care autoritațile au realizat proiectul de acordare a burselor școlare. Astfel, Asociația Valceana a Elevilor (AVE), Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din Timișoara (AETM), Asociația Elevilor din București și…

- RESITA – O prezenta constanta pe piata angrenajelor este Resita Reductoare si Regenerabile – RRR: furnizor feroviar, de echipamente hidro si de reductoare de diverse tipuri! Profilul de fabricatie al RRR nu a fost niciodata unul de serie ci, eventual, unul de serie mica, echipamentele produse aici fiind…

- Compania romaneasca de brokeraj Investimental isi anunta lansarea oficiala pe piata de capital din Romania. Investimental devine prima firma de brokeraj care reuseste sa obtina autorizatia de la ASF in ultimii 14 ani si marcheaza astfel un moment important pentru piata financiara din Romania, potrivit…