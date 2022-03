Hidrocentralele trebuie finalizate! Ele produc cel mai ieftin curent! CARAS-SEVERIN – Afirmatia apartine senatorului Ion Mocioalca. Acesta considera ca „Romania nu-și mai poate permite sa abandoneze amenajari hidrotehnice in care s-au investit sute de milioane de euro, bani publici, in actualul context, cand deficitul de energie a aruncat prețurile-n aer.“ Practic, senatorul carasean sustine o initiativa a PSD in acest sens. „Inițiativa PSD protejeaza mediul, dar in egala masura, asigura cadrul legislativ pentru ca investițiile – multe aproape gata – sa fie finalizate și sa aduca suplimentar, in sistemul energetic, zeci de mii de MW lunar, energie verde și foarte… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

