- FC Viitorul a remizat in deplasare, la Tg. Mures, cu FC Hermannstadt, in aceasta seara, in etapa a 16 a a Ligii 1.Scorul a fost 1 1 1 1 . Pentru oaspeti a marcat Achim, in minutul 14, dintr un penalty scos de Iancu, in vreme ce gazdele au punctat prin Debeljuh 45 1 .Lovitura de pedeapsa din care Achim…

- FC Hermannstadt a remizat, vineri, cu FC Viitorul, scor 1-1, in etapa 16 din Liga 1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena deschisa din partea angajaților din Ministerul Agriculturii/VIDEO In minutul 14, Vlad Achim a reușit sa-l invinga pe portarul…

- *FC Hermannstadt – FC Viitorul 0-0. Un meci de nivel slab, in care echipa sibiana a dovedit ca nu mai stie sa dea gol nici din penalty. In minutul 70, portarul oaspetilor, Rimniceanu, a aparat un penalty acordat pentru o interventie a sa la Caiado. Jo Santos a executat lovitura de la 11 metri.Insa si…

- Hermannstadt si FC Voluntari au remizat, scor 0-0, in cadrul etapei 13 din Liga 1. Niciuna dintre cele doua echipe nu a reusit sa inscrie. Gazdele au avut meciul in mana, dar nu au reusit sa transforme nici penalty-ul acordat in minutul 70. Portarul Rimniceanu a aparat lovitura executata de catre Joalisson.…

- FC Viitorul a obtinut, luni seara, la Ovidiu, o victorie extrem de importanta in Liga I, echipa lui Gheorghe Hagi primind vizita campioanei Romaniei, CFR Cluj. Constantenii au inceput perfect meciul, iar in minutul 27 conduceau deja cu 1-0, dupa autogolul lui Peteleu. Noua minute mai tarziu, Cosmin…

- In minutul 74 al partidei Viitorul - CFR Cluj 3-1, la o centrare in careul gazdelor, Valentin Costache a lovit balonul cu capul, dupa care s-a prabușit pe gazon, in urma unui contact cu portarul Cabuz. Arbitrul George Gaman a vrut inițial sa dicteze aut de poarta. Dar dupa aproape un minut, in care…

- Etapa a 9-a programeaza un derby de tradiție, Universitatea Craiova - FCSB. Meciul e cu atat mai interesant cu cat pe banca oltenilor debuteaza Victor Pițurca. Vineri, 13 septembrie 18:00 Academica Clinceni - Astra Giurgiu, IN DIRECT la Digi Sport 1 21:00 CFR Cluj - FC Voluntari, IN DIRECT la Digi Sport…