Hepatita C. Ce este, ce simptome are si cum poate fi diagnosticata

Hepatita C are mai multe forme. Cea mai cunoscuta dintre ele este Hepatita C de tip 1. Niciuna nu este mai grava decat cealalta insa fiecare dintre ele va raspunde diferit la tratament.

C: Simptome

Virusul hepatic C este inselator. Unele persoane care se confrunta cu hepatita C nu au niciun simptom. Este posibil sa nu fie diagnosticati pana cand medicul de familie descopera in urma unui test de sange o problema cu enzimele ficatului.

In prima faza (hepatita C acuta) exista urmatoarele simptome similare cu ale racelii:

– dureri stomacale;

– pierderea apetitului;